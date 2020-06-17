ضحية حادث المرور يستحضر لحظات الرعب التي مر بها: خممت في ولادي

وصف ضحية حادث المرور بالطريق السريع بين الجزائر وتيبازة، لحظات الرعب التي مر بها أثناء الحادث الذي وقع أمسية أمس الثلاثاء.

هذا وتم تقديم سائق سيارة “فابيا” المتسبب في حادث المرور ، صبيحة اليوم الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وروى الضحية، في حديث مع تلفزيون “النهار”، تفاصيل الحادث المؤسف والذي صور على المباشر وتعاطف معه ملايين الجزائريين.

وقال الضحية، وهو أب لأطفال ويعمل لدى مؤسسة ميترو الجزائر: “الحمد لله، خرجت سلامات، أنا لما شفت الفيديو، مأمنتش بلي راني حي، خرجت كي الشعرة من لعجين، لكن كنت ممكن نفقد حياتي ونيتم ولادي”.

وهاجم الضحية المتسببين في الحادث قائلا: “هؤلاء الأشخاص، ملازمش يسوقوا، هذا الجبان لي دير هكذا تصرفات، يجب أن يحاسب”.

وعن تفاصيل الحادث، قال الضحية: “أراد أصحاب سيارة “فابيا” المرور أمامي وقام بدفع سيارتي، ولكنني ابتعدت عنه وهنا بدأت المناوشات وقاموا بسبي وقذفي بعلبة عصير”.

وأكد ذات المتحدث، أنه المتسبب في الحادث كان يسير بسرعة فائقة، عكسه، كونه إنسان هادئ ويسير في الطريق دائما بتروي.

أما عن إحساسه لحظة إنقلاب سيارته، قال الضحية “كنت أفكر في أطفالي، وخشيت أن أتوفى وأتركهم، كما تذكرت شقيقي الذي توفي في حادث مشابه وترك طفلة ورائه”.

وفي الأخير، شكر الضحية، الشخص الذي قام بتصوير الفيديو وإيصاله للسلطات المعنية لكي يتم محاسبة المتسببين في الحادثة بالقانون، مؤكدا أنه لن يسامحهم أبدا.

هذا وتمكنت مصالح الدرك الوطني في ظرف وجيز مساء يوم أمس الثلاثاء، من توقيف المتسبب في حادث المرور، بعدما قام المشتبه فيه بمناورة خطيرة أدت لإنقلاب سيارة أخرى ولاذ بالفرار فور تسببه بالحادث.