ضحية في انفجار الغاز بالعاصمة

أصيبت امرأة بحروق في حادث تسرب غاز متبوع بانفجار داخل بيت قصدري، بحي ميموني حمود بلدية برج الكيفان بولاية الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل تسرب غاز متبوع بانفجار داخل بيت قصدري، حي ميموني حمود بلدية برج الكيفان دائرة الدار البيضاء.

حيث خلف الحادث إصابة إمرأة بحروق في أنحاء الجسم تم اسعافها و نقلها إلى مستشفى الحروق الكبرى زرالدة.

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