بقلم عايدة.ع
ضحية في حادث انفجار الغاز بوهران
أصيب شخص صباح اليوم الاثنين، في حادث انفجار الغاز داخل محل تجاري بشارع بوقدورة سنوسي سانتوجان ، ببلدية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا39د لأجل حادث انفجار الغاز داخل محل تجاري لبيع الأدوات المدرسية، بشارع بوقدورة سنوسي سانتوجان، ببلدية ودائرة وهران.

حيث أسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر 66 سنة، تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

