ضحيتان إثر إنفجار سخان للماء داخل منزل بقسنطينة

تدخلت إسعافات وحدة ابن زياد للحماية المدنية، منتصف نهار اليوم السبت، لأجل إسعاف شخصين، جراء حادث مروع وقع بمنزلهما العائلي الكائن بحي زرزي الطاهر ببلدية ابن زياد في قسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنفجار سخان الماء في منزل فردي.

أين تدخلت ذات المصالح، لأجل إسعاف طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ورجل “49 سنة”، لهما صعوبة في التنفس.

وقدمت للضحيتين، الإسعافات الأولية بعين المكان، وتم نقلهما في حالة مستقرة لمستوصف إبن زياد.