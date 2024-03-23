ضحيتان إثر إنفجار للغاز ببومرداس

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، إثر حادث إنفجار لغاز البوتان، المتسرب من القارورة داخل مطعم بحي بن عجال ببلدية بودواو ببومرداس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة 15سا و15دقيقة، من أجل حادث إنفجار غاز البوتان.

ووقع الحادث، داخل مطعم بحي بن عجال ببلدية بودواو ببومرداس.

وخلف الحادث إصابة شخصين بحروق يبلغان من العمر 22 سنة و25 سنة. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المركز الصحي ببودواو.