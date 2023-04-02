ضخ قرابة 605 مليار دج عبر مكاتب البريد شهر مارس

أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، لؤي زيدي، عن ضخ ما يقارب 605 مليار دج عبر جميع مكاتب المؤسسة خلال شهر مارس المنصرم.

وقال ذات المسؤول، خلال استضافته بمنتدى يومية المجاهد، أن هذا المبلغ، خصص لصب الزيادات التي كانت مقررة في الأجور ومنح التقاعد والبطالة بما فيها الزيادات بأثر رجعي.

وأوضح زيدي أنه وتحسبا للزيادات التي كانت مقررة في أجور الموظفين و معاشات المتقاعدين ومنح البطالة، تم ضخ عبر مكاتب بريد المؤسسة نحو 605 مليار دج. بما يعادل زيادة قدرت بنحو 150 مليار دج مقارنة بنفس الشهر خلال سنة 2022. والتي قدرت فيها السيولة عبر مكاتب البريد بـ 464 مليار دج”.

مؤكدا أن توفير المبلغ وصبه عبر حسابات المستفيدين لم يشهد أي خلل. وتم توفيره بالتنسيق مع مصالح بنك الجزائر في “ظرف قياسي”.

كما أكد ذات المسؤول سحب 230 مليار دج عن طريق 2000 موزع آلي، عشية شهر رمضان المبارك.

فيما تم سحب خلال يوم الجمعة الأول من الشهر الفضيل ما قيمته 9 مليار دج في ظرف نصف يوم فقط.