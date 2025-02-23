ضخ 5 مليار دج يوميا وفتح مكاتب البريد يوم الجمعة

كشف بلهادي أحمد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية الجزائر عن تسطير برنامج خاص لشهر رمضان. وضخ أموال معتبرة لتلبية إحتياجات المواطنين خاصة مع تزايد الطلب هذا الشهر.

وأضاف بلهادي في تصريح له اليوم الأحد، أنه سيتم ضخ من 3.5 مليار إلى 5 مليار دج يوميا على مستوى مكاتب بريد العاصمة. بداية من اليوم إلى غاية نهاية الشهر الفضيل لتلبية طلبات المواطنين خاصة مع الزيادة التي عرفتها معظم رواتب العمال.

وأشار بلهادي، إلى أن مكاتب البريد ستفتح استثناء يوم الجمعة المقبل من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار ليلة رمضان. بالإضافة كذلك إلى الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل.

وأضاف في سياق ذي صلة، أنه تم توفير 490 مليون دج من أجل المنحة التضامنية لشهر رمضان واستفادة 48 ألف مواطن. خاصة وأنه تم صبها قبل 22 فيفري الجاري. مشيرا إلى أنه تم فتح 4 مكاتب بريدية جديدة في الأحياء السكنية الجديدة ليصل إجمالي المكاتب البريدية إلى 275 مكتب. بالإضافة كذلك 12 موزع آلي جديد ليبلغ 238 موزع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور