ضخ 8 ألاف طن من القهوة في السوق

أعلنت وزارة وزارة التجارة الداخلية، أنه تم ضخ 8 آلاف طن من القهوة الخضراء الموجهة لإنتاج القهوة المعبأة والبيع على الحالة في السوق.

وأشار وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، خلال اجتماع تنسيقي عقده مع المديرين الجهويين للتجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية. في إطار التحضيرات الجارية لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية عشية شهر رمضان. بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

و حسب بيان لذات المصالح، فإن ضخ هذه الكمية من القهوة الخضراء المستوردة، يأتي بعد صدور القرار الوزاري المشترك الذي يعدل كيفيات تعويض القهوة الخضراء المستوردة. حيث سيستفيد بموجبه عدد كبير من صغار الحماصين.

و خلال هذا الاجتماع، شدّد زيتوني على أهمية ضمان استقرار التموين بالمواد الغذائية واسعة الإستهلاك بالأسعار المخفضة التي أطلقها المتعاملون الاقتصاديون و التجار.

كما أكد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للحوم الحمراء المستوردة عبر كامل التراب الوطني. خاصة بعد تسجيل دخول 17 ألف طن من اللحوم الحمراء الموجهة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.

وتشمل التعليمات أيضا تشديد الرقابة على سلسلة التوزيع لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين. إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية لضمان سلامة المواد المعروضة في الأسواق حفاظا على صحة المستهلك.

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