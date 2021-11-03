ضخ كمية كبيرة من مادة البطاطا في الاسواق

ستعرف الأسواق الوطنية خلال الساعات القادمة ضخ كمية كبيرة من مادة البطاطا لإمتصاص الضعظ الذي يشهده الطلب على هذه المادة. وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أكد كمال رزيق انه سيتم إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة لتلبية احتياجات السوق. وإذا ألزم الحال نتوجه لى الإستيراد وهذا كحل ظرفي واستثنائي يضيف وزير التجارة وترقية الصادرات.

وأكد الوزير بأن السوق الوطنية لا تشهد ندرة بإستثناء الضغط على مادة أومادتين، مطمئنا المواطنين بأن السوق في أريحية ووفرة المواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع كافية لمدة ستة أشهر.

وفي ذات السياق صرح رزيق أن قطاعه احصى 40 غرفة تبريد غير شرعية تحتوي على 12 ألف طن من البطاطا. ومواد أخرى كالبصل والثوم تم حجزها وإحالة ملفات أصحابها إلى العدالة. ومؤكدا ان البطاطا التي تم حجزها تباع حاليا في عدة ولايات بـ 50 دينار على أن توزع بأسواق العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما اشار كمال رزيق أن مصالح الرقابة سجلت 1.3 مليون تدخل إلى غاية شهر أوت 2021، فيما بلغ عدد تدخلات السنة الماضية 1.6 مليون. وفي هذا الخصوص برر الوزير أن الأيادي الخفية التي تريد ضرب استقرار الجزائر لم تيأس منذ فترة. من خلال خلق الندرة وإفتعال الأزمات للمواد واشعة الإستهلاك.

وبخصوص اللجوء إلى إستيراد البطاطا قال الوزير ” دائرتنا الوزارية تعكف حاليا على دراسة كل المعطيات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تحت اشراف الوزير الأول. وسيتم اتخاذ قرار الإستيراد الإستثنائي لمادة معينة و لفترة زمنية مؤقتة بالنظر إلى سياسة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي”.