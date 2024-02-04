ضرائب.. إطلاق نظام “جبايتك” بـ5 ولايات اليوم

تم اليوم الأحد، الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” على مستوى 5 ولايات، وهي سكيكدة وعنابة ومعسكر والنعامة وأم البواقي.

وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، تم الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” على مستوى المراكز التالية:

المركز الجواري للضرائب عزابة “مديرية الضرائب سكيكدة”، والمركز الجواري للضرائب البوني “مديرية الضرائب عنابة”.

وكذا المركز الجواري للضرائب محمدية “مديرية الضرائب معسكر”، والمركز الجواري للضرائب عين الصفراء “مديرية الضرائب النعامة”. والمركز الجواري للضرائب عين الفكرون “مديرية الضرائب أم البواقي”.

تجدر الإشارة بأن هذا الإطلاق يندرج في إطار برنامج نشر لرقمنة مصالح الضرائب من أجل تسهيل الاجراءات الإدارية للمستعملي الادارة الجبائية.