ضرائب: تمديد آجال إكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلى غاية الـ 30 سبتمبر

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تم تمديد آجال الإكتتاب للكشف التلخيصي السنوي بالنسبة للمكلفين بالضريبة. الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والتابعين لمراكز الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي “جبايتيك”. إلى غاية الـ30 سبتمبر 2022.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة، و المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب. أن “المديرية العامة تعلم المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقيي التابعين لمراكز الضرائب المزوّدون بالنظام المعلوماتي “جبايتك”. و الذين واجهوا صعوبات عند اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي. أنه تم تمديد آجال إكتتاب هذا التصريح على بوابة “جبايتك” إلى غاية الـ30 سبتمبر من السنة الحالية.

يذكر أن الآجال النهائية للإكتتاب على بوابة التصريح والدفع عن بعد “جبايتك” كانت محددة بتاريخ الأربعاء الـ20 جويلية 2022 .

كما دعت المديرية المكلّفين بالضريبة المعنيين إلى “التقرب من المركز التابعيين له للإستفادة من مساعدة ومرافقة مصالح الضرائب. وللحصول على رمز الدخول إذا لم يتحصلوا عليه بعد.

و أضافت المديرية، أن اكتتاب هذا الكشف يتم إلكترونيا فقط. وبالتالي لا يمكن إيداعه بالنسخة الورقية على مستوى المصالح المذكورة”. جيث أن المكلفون بالضريبة التابعون لمراكز الضرائب المزودة ببوابة “جبايتيك”. و الذين لم ينخرطوا بعد في هذه البوابة، مدعوون لإيداع ملفات الانخراط لدى المركز التابعيين له, تفيد المديرية. مذّكرة في ذات السياق، بدليل الخدمات عن بعد. وكذا مذكرة إعلامية متاحة على موقعها الإلكتروني قصد تسهيل هذه العملية.

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