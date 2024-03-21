ضرائب.. حوافز ضريبية تتعلق بنشاطات البحث والإبتكار

ذكرت المديرية العامة للضرائب بالحوافز الجبائية المتعلقة بنشاطات البحث و التطوير و نشاطات الإبتكار المفتوحة.

وحسب بيان للمديرية، أفادت أنه ليكن في علم دافعي الضرائب المعنيين بنشاطات البحث و التطوير على مستوى المؤسسة و نشاطات الابتكار المفتوحة. بأن أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يمنح حوافز جبائية. تتمثل في الاستفادة من تخفيض بالنسبة للنفقات المرتبطة بنشاطات البحث و التطوير و نشاطات الإبتكار المفتوحة في تحديد النتيجة الجبائية. فضلا عن التخفيض الكلي أو الجزئي لتلك النفقات “حسب طبيعة النفقات” المطبقة خلال تحديد النتيجة المحاسبية.

و أضاف أن تخفيض تلك النفقات الخاصة بالنتيجة الجبائية يتم في حدود 30 % من مبلغ الدخل أو الربح دون تجاوز سقف 200 مليون دينار. مشيرا إلى أن النفقات المعنية بالتخفيض هي تلك المتعلقة بالبحث و التطوير على مستوى المؤسسة و برامج الإبتكار المفتوحة. المحققة مع المؤسسات المتوفرة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة”.

وأشارت المديرية، إلى أنه في حالة ما اذا كانت النفقات تخص في نفس الوقت البحث و التطوير و الابتكار المفتوح. فإن المبلغ الاجمالي لتلك النفقات لا يجب أن يتعدى 200 مليون دينار، في حدود 30 بالمائة من مبلغ الدخل أو الربح.

و خلص بيان المديرية العامة للضرائب، إلى أن النفقات المرتبطة بنشاطات البحث و التطوير و نشاطات الابتكار المفتوحة. المؤهلة للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة، محددة في المرسوم المشترك لوزير المالية، و وزير التعليم العالي و البحث العلمي. و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة المؤرخ في 9 ماي 2023.