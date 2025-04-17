ضرائب..هذا هو آخر أجل لتمديد اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج
بقلم النهار أونلاين
أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها،عن تمديد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج، الى غاية 1 جوان المقبل.
ويتعلق هذا التمديد بالتصريحات السنوية للنتائج (سلسلة ج رقم 4 و سلسلة ج رقم 11) وملحقاتها، وكذا التصريح السنوي للرواتب والأجور (سلسلة ج رقم 29). المتعلقة بسنة 2024.
ويشمل هذا الاجراء أيضا, أجل الاكتتاب الالكتروني للتصريح السنوي لأسعار التحويل, المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2. من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, وفقا للمديرية العامة للضرائب.
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