 ضرائب..هذا هو آخر أجل لتمديد اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج 

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها،عن تمديد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج، الى غاية 1 جوان المقبل.

ويتعلق هذا التمديد بالتصريحات السنوية للنتائج (سلسلة ج رقم 4 و سلسلة ج رقم 11) وملحقاتها، وكذا التصريح السنوي للرواتب والأجور (سلسلة ج رقم 29). المتعلقة بسنة 2024.