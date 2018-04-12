ضربات الترجيح هي الفاصل في تاريخ مواجهات الشبيبة والمولودية

أبرزّ سجل المواجهات التي جمعت شبيبة القبائل، بمولودية الجزائر، في منافسة الكأس، أن ضربات الترجيح، كانت هي الفاصل في أغلب اللقاءات.

وبالعودة للأرقام، واجهت شبيبة القبائل، فريق مولودية الجزائر، في 7 مناسبات، ضمن منافسة كأس الجمهورية. بمعدل ستة تأهلات للمولودية، مقابل تأهل واحد للشبيبة.

المباريات السبعة التي تقابل فيها الفريقان، عاد الفوز فيها للمولودية في مناسبتين، في الوقت الأصلي للمباراة، وكان ذلك موسمي 1972-1973 و1982-1983.

أما المباريات الخمسة المتبقية، فقد أجبر فيها الفريقان إلى اللجوء لضربات الترجيح، لتحديد المتأهل للدور المقبل.

موسم 1970-1971 (الدور الثمن نهائي) مولودية الجزائر 2-2 شبيبة القبائل (فوز المولودية بالركنيات حسب الإجراء المتبع أنذاك).

موسم 1988-1989 (الدور السادس عشر) مولودية الجزائر 2-2 شبيبة القبائل (فوز شبيبة القبائل بضربات الترجيح).

موسم 2012-2013 (الدور السادس عشر) مولودية الجزائر 0- 0 شبيبة القبائل (فوز مولودية الجزائر بضربات الترجيح).

موسم 2013-2014 (الدور النهائي) مولودية الجزائر 1-1 شبيبة القبائل (فوز مولودية الجزائر بضربات الترجيح).

موسم 2016-2017 (الدور الربع نهائي) مولودية الجزائر 0-0 شبيبة القبائل (فوز المولودية بضربات الترجيح).

يذكر أن شبيبة القبائل، توجت بكأس الجمهورية خمسة مرات، بينما نالت مولودية الجزائر، لقب الكأس، في ثمانية مناسبات.