ضربة جزاء تنقذ الخضر من تبهديلة جديدة

تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره النيجري، امسية اليوم الجمعة، بنتيجة 1 لـ 1 بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في تصفيات كأس العالم 2018.

وسجل هدف الأول اللاعب جون أوغو في الدقيقة 62 من الشوط الثاني لمنتخب النيجيري.

بينما عدل ياسين براهيمي النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 87 .

وعرفت المباراة إندفاع بدني كبير تسبب في إخرج 4 بطاقات صفراء لكل من سليماني 55د وبراهيمي 77د.

وأيضا بطاقة صفراء للاعب إتيبو من المنتخب نيجيريا 82د ، وبونجاح في الدقيقة 89.

كما تم تغيير كل من نساخ بعبد اللاوي في الشوط الأول، ودخول بونجاح مكان بن ناصر75 د.

وللاشارة فإن الخضر لعبوا 6 مباريات وتعادلوا في مبارتين، وخسروا 3 مباريات برصيد نقطتين.