ضربة قوية للأندية الجزائرية.. “لي عندو دين ماعندوش ميركاتو”

كشف، يوسف حمودة، رئيس الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، بأن الأندية الجزائرية، مُطالبة بتسوية ديونها كاملة، قبل دخول أي “ميركاتو” مُستقبلا.

وصرّح قائلا للإذاعة الوطنية :”سابقا، سمحنا للفرق بالقيام بإستقداماتها، بشرط ألا تتجاوز ديونها المليار سنتيم، ولكن هذا أصبح من الماضي”.

وأضاف :”الفيفا أصدرت قرارا رسميا، بمنع هذه التصرفات، ومن هنا فصاعدا، من يمتلك دينارا واحدا كدين، فهو غير معني بالميركاتو”.

وتأتي هذه الخطوة، لتضع العديد من الفرق الجزائرية، في موقف حرج، خاصة وأن الغالبية لديها ديون ضخمة، تتجاوز المعقول، وبالملايير.