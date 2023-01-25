ضربة موجعة.. بن ناصر يغيب عن ميلان أمام ساسولو

تلقى فريق ميلان الايطالي ضربة موجعة جديدة في ظل الفترة الصعبة التي يعيشها منذ أسابيع.

حيث تأكد غياب النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر عن مواجهة الروسونيري القادمة أمام ساسولو لحساب الجولة الـ20 من الدوري الايطالي.

وسيغيب “إسما” عن موقعة الأحد المُقبل بسبب تراكم البطاقات الصفراء عقب تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة الـ26 من مواجهة أمس الثلاثاء أمام لازيو روما.

وسيعود بن ناصر للمشاركة مع ميلان من جديد في داربي الغضب أمام إنتر لحساب الجولة الـ21 من المسابقة.