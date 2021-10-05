ضربة موجعة جديدة لأوناس

تلقى الدولي الجزائري، آدم أوناس، أخبارا غير سارة من طرف الطاقم الطبي لناديه نابولي، بخصوص الإصابة الجديدة التي تعرض لها وأجبرته على تضييع التربص الجاري للمنتخب الوطني، بمركز سيدي موسى تحضيرا لمواجهة النيجر المُزدوجة.

وكشفت جريدة “كورييري ديلميزوجورنو”، بأن صاحب القدم اليُسرى سيغيب لفترة طويلة بعض الشيء، لن تقل عن شهر كامل، وهو ما يُمثل ضربة موجعة بالنسبة للاعب الذي كان بصدد فرض نفسه مع “البيرتينوبي”.

يُذكر بأن جمال بلماضي، أعاد أوناس لتشكيلة محاربي الصحراء، ولكن الإصابة كان لها رأي آخر، ليُعوضه في آخر لحظة بالثنائي محمد أمين عمورة، وإيلان قبال.

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