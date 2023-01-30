ضربة موجعة لبن ناصر قبل داربي الغضب

تلقى النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ضربة موجعة قبل مواجهة فريقه ميلان أمام إنتر في داربي الغضب.

حيث كشفت شبكة سبورت ميديا سات الإيطالية أن، بن ناصر، تعرض لإصابة عضلية في أوتار الركبة اليسرى.

كما أضافت أن، بن ناصر، يواجه خطر الغياب بنسبة كبيرة عن موقعة الأحد المُقبل رغم أن الروسونيري سيحاول استعادته بكل الطرق الممكنة.

وسيخضع “إسما” لفحوصات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد التشخيص النهائي لهذه الإصابة.

ويبدو ميلان حسب ذات المصدر متشائما للغاية من قدرة، بن ناصر، على التعافي واللحاق بالداربي.