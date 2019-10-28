ضربة موجعة لسليماني مع موناكو

تعرض الدولي الجزائري إسلام سليماني لضربة موجعة، ستُجبره على تضييع مواجهة ناديه موناكو أمام أولمبيك مارسيليا، في مُنافسة كأس الرابطة.

وأوضح الموقع الرسمي لفريق الإمارة، بأن هدافه يعاني من مُشكل على مُستوى الفخذ ولن يكون قادرا على المُشاركة في الديربي.

وجاءت هذه الإصابة في غير وقتها تماما بالنسبة لـ”سوبر سليم”، الذي يتواجد في فورمة عالية جدا، جسدها بمستويات خارقة للعادة.

وسيترك نجم المنتخب الوطني، فراغا رهيبا في القاطرة الأمامية لتشكيلة المدرب ليوناردو جارديم، والذي سيُعوضه لا محالة بالسنغالي كايتا بالدي.