ضربة موجعة لشباب بلوزداد.. كرميش يغيب شهرًا بسبب الإصابة

تلقى نادي شباب بلوزداد ضربة جديدة خلال فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد، بعدما تعرض مدافعه فؤاد كرميش لإصابة خلال حصة تدريبية أجراها الفريق ضمن تربصه التحضيري بالمركز التقني الجهوي بمدينة تلمسان.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، أن اللاعب خضع للفحوص الطبية اللازمة، والتي أكدت حاجته إلى فترة علاج وراحة تُقدر بشهر كامل، قبل العودة إلى التدريبات.

وأوضح شباب بلوزداد أن كرميش سيبدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، بهدف ضمان تعافيه الكامل واستعادة جاهزيته قبل العودة إلى المنافسة.

واختتم النادي بيانه بتمنياته بالشفاء العاجل للمدافع فؤاد كرميش، معربًا عن أمله في عودته سريعًا إلى الملاعب.