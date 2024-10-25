ضربة موجعة لـ”البياسجي” بسبب مبابي

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة بخصوص قضية لجوء اللاعب السابق في صفوف الفريق، كيليان مبابي.

والذي قرر اللجوء إلى القضاء، بسبب مستحقاته العالقة من طرف ناديه السابق، والمقدرة بـ55 مليون أورو.

وحسب تقرير لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإنا اللجنة القانونية لرابطة الأندية الفرنسية، أمرت إدارة باريس سان جيرمان. بدفع مبلغ 55 مليون أورو للاعب السابق للفريق، كيليان مبابي، تمثل جزءاً من مستحقات يدين بها للنادي الفرنسي، وهي عبارة عن أجر 3 أشهر أفريل، ماي وجوان بالإضافة للعديد من المكافآت الغير مدفوعة.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، ترفض دفع هذا المبلغ لصالح اللاعب، حتى يصدر الحكم النهائي من القضاء الفرنسي. كما أكدت إدارة النادي “الباريسي” أنها ستطعن في قرار الرابطة الفرنسية.

كما نقل ذات المصدر، تصريحات المتحدث الرسمي للنادي، الذي كشف أن إدارة البياسجي، ستقوم بمتابعة اللاعب قضائيا، في حال إستمراره في هذا النزاع الذي أضر بالنادي بسبب الموقف غير المفهوم للاعب الفريق السابق”.