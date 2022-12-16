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الرياضة

ضربة موجعة لفرنسا قبل 48 ساعة من نهائي المونديال

بقلم حواز عبد النور
ضربة موجعة لفرنسا قبل 48 ساعة من نهائي المونديال
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تلقى مُنتخب فرنسا ضربة موجعة قبل 48 ساعة فقط من نهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث غاب ثلاثي المنتخب الفرنسي عن الحصة التدريبية الجماعية التي جرت أمسية اليوم الجمعة.

ولم يستطع، رافاييل فاران، وإبراهيما كوناتي، وكينغسلي كومان، التدرب مع المجموعة بسبب المرض.

ويواجه المُنتخب الفرنسي بعد غدا الأحد نظيره الأرجنتيني بملعب لوسيل في نهائي المونديال بداية من الساعة الـ16:00.

رابط دائم : https://nhar.tv/hl9q7
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