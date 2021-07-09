ضربة موجعة للرجاء قبل نهائي كأس الكاف

تلقى فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضربة موجعة قبل سويعات من نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم المُقرر أمام شبيبة القبائل غدا السبت بملعب الصداقة بالعاصمة البينينية كوتونو.

حيث تأكد بصفة رسمية غياب اللاعب عبد الرحيم الشاكير عن موقعة النهائي بسبب الإصابة التي تلقاها مؤخرا، حيث فشل الجهاز الطبي للرجاء في إعادة تأهيل الشاكير.

وأبلغ الجهاز الطبي، مُدرب الرجاء الأسعد الشابي، بأن عبد الرحيم الشاكير لن يكون حاضرًا، ويحتاج للمزيد من الراحة كي يعود للعب مجددًا.