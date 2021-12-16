ضربة موجعة للمنتخب التونسي قبل مواجهة الجزائر في النهائي

تلقى المنتخب التونسي ضربة موجعة قبل أيام قليلة عن مباراة نهائي كأس العالم للمنتخبات أمام المنتخب الجزائري. بعد تعرض المدافع ياسين مرياح إلى إصابة خطيرة.

ونزلت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب. كالصدمة للجماهير التونسية، بعدما تأكّد غيابه رسميا عن مواجهة المنتخب الوطني السبت المقبل.

كما كشف الطاقم الطبي للمنتخب التونسي أن ياسين مرياح تعرض لـ”قطع صليبي” خلال مواجهة منتخب مصر في النصف النهائي.

إلى جانب ذلك، ودّع الإتحاد التونسي اللاعب بطريقته الخاصة في بيان له “شكرًا ياسين مرياح، ننتظرك في نجاحات أخرى، أكدت الفحوصات الطبية والكشوفات التي أجريت منذ قليل على ياسين مرياح، إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة”.

وختم “حدث لمرياح ذلك خلال مشاركته في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا 2021، نرجو الشفاء والعودة السريعة للميادين”.

طالع أيضا:

كما احتفلت عناصر المنتخب الوطني الجزائري بطريقتها الخاصة بعد تجاوز قطر ووصولها لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

ومباشرة بعد صافرة الحكم النهائية بفوز الخضر بهدفين لهدف وحيد توجه زملاء يوسف بلايلي نحو المدرجات الخاصة بأنصارهم.

حيث حمل أحد اللاعبين علم فلسطين للتعبير عن مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية مثلما يحدث دائما. وجرت مواجهة الدور نصف النهائي بملعب الثمامة ليضرب الخضر موعدا في النهائي للمنتخب التونسي.

كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق أمسية الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة. قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7.

وتمكن المنتخب الجزائري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+17 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسف بلايلي. ويضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp