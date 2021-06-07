ضربة موجعة للمُنتخب التونسي قبل مواجهة الخضر

تلقى المُنتخب التونسي المُنافس القادم للمُنتخب الوطني الجزائري ضربة موجعة قبل المواجهة الودية التحضيرية المُقررة بين المُنتخبين سهرة الجمعة القادم بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.

حيث تأكد غياب النجمين يوسف المساكني وفرجاني الساسي عن المواجهة التي تجمع نسور قرطاج بأبطال القارة السمراء، وذلك بسبب تعرض الثنائي لإصابة في مواجهة تونس الودية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية التي انتهت بفوز زملاء مُسجل الهدف نعيم سليتي بهدف يتيم دون رد.

وفاز سهرة الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.