ضربة موجعة لمنتخب “السنغال” قبل مواجهة الخضر !

تلقى منتخب السنغال ضربة موجعة قبل مواجهة الخضر الخميس المقبل في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا حسب ما كشفت عنه صحيفة “آس آرابيا“.

حيث تعرض الثلاثي “ألفريد ندياي، كيتا بالدي وساليف ساني” لإصابات مختلفة في مباراتهم أمام “تانزانيا” أمس الأحد.

وشكوك كبيرة حول قدرة هذا الثلاثي في اللحاق بمباراة الخضر هذا الخميس في انتظار فحوصات معمقة حول خطورة الإصابات.

كما أكد مدرب “السنغال”، أن عدم مشاركة “ساليف ساني” ستكون ضربة قوية لفريقه وهو يأمل في أن يتعافى.

يذكر أن “ساني خرج في الدقيقة الـ 23 من مباراة أمس بسبب إصابة في الكاحل.