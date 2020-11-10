ضربة موجعة لمنتخب زيمبابوي قبل مواجهة الخضر

يفتقد المدرب الكرواتي لمنتخب زيمبابوي ، زدرافكو لوغاروسيك لخدمات لاعبه “مارشال مونيستي خلال المواجهة المقبلة التي تجمعه بالمنتخب الجزائري.

وتعرض متوسط ميدان نادي رامس الفرنسي لإصابة خلال المباراة التي جمعته بنادي لانس لحساب الجولة العاشرة من البطولة الفرنسية.

واوضح موقع سوكر 24 المتخصص:” انّ غياب مونيستي، يعّد ضربة موجعة للمدرب زادرافكو لوغاروسيك، الذي يكون- حتما- قد بنى خطته على إشراك اللاعب في مواجهة الجزائر، لقدرة هذا الأخير على تنشيط اللعب الهجومي “.

و يعدّ هذا الغياب، الرابع في صفوف منتخب زيمبابوي بعد الإعلان في وقت سابق عن غياب كل من حارس المرمى مكوروفا تاتيندا (ميشيغان ستارز/الولايات المتحدة)، المدافع جيريرا تينداي (ديترويت سيتي/الولايات المتحدة) ووسط الميدان نكوبي بوتوليزوي (أمازولو/جنوب افريقيا).