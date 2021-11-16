ضربها زوجها فهاجمته بسكين.. جزائريان أمام العدالة الفرنسية

قدمت جزائرية مقيمة في فرنسا شكوى ضد زوجها، بتهمة الاعتداء بالضرب عليها حسب ما كشفه موقع Le Dauphiné Libéré.

وأشار المصدر أن الزوجة تعرضت للعنف المنزلي، فقررت أن تدافع عن ذلك بطريقتها الخاصة.

ووقعت الوقائع يوم السبت، 13 نوفمبر في مونتيليمار، حيث بدأ الخلاف الزوجي بين الجزائريين، في شقتهما قبل أن ينتهي بالشارع.

وقال المصدر إنه لدى وصوله إلى مكان الحادث، اكتشفت الشرطة رجلا عاري الصدر مفرط الإثارة تفوح منه رائحة الكحول.

وقالت المرأة للشرطة الفرنسية إنها تعرضت للضرب على يد شريكها في حضور والدتها. ودافعت عن نفسها باستخدام سكين المطبخ، مما أدى إلى إصابة كتفه.

واستمر القتال في الشارع حيث حاول أحد المارة فصل الزوجين قبل وصول الشرطة ورجال الحماية المدنية.

وقام رجال الحماية المدنية الفرنسيين بنقل الزوج الى المستشفى بعد تعرضه لطعنة سكين من طرف زوجته على مستوى الكتف.

بالإضافة إلى العنف ضد زوجته، يُزعم أن المتهم قام بالبصق على رجال الحماية المدنية الذين كانوا يحاولون السيطرة عليه.

وكان من المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم أمس الاثنين، حيث تقدمت زوجته وثلاثة من رجال الحماية المدنية بشكوى ضده.

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فرنسا: 15 شهرا سجنا لقاصر جزائري قام بالسطو على صيدلية

أدين مواطن جزائري بالسجن لمدة 15 شهرًا، بعد السطو على صيدلية في سارتروفيل بفرنسا، يوم الأربعاء 10 نوفمبر.

وحسب موقع actu.fr في حدود الساعة 1:26 صباحًا، اكتشف عامل كاميرا المراقبة مجموعة من ثلاثة شبان يغادرون المحطة.

وقدم اللصوص أمام محكمة فرساي. بعد التحقق، اتضح أن اثنين من اللصوص الثلاثة كانا قاصرين.

أما الثالث، جزائري الجنسية، فهو قاصر إلا أنه حُوكم كشخص بالغ.

ولدى مثوله أمام القضاء، وعد الشاب الجزائري، بعدم تكرار فعلته ومغادرة التراب الفرنسي في أقرب الآجال. كما أصدرت المحكمة حظرًا نهائيًا للشاب لدخول الأراضي الفرنسية.

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