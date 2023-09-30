ضربه بـ”البالة”.. شخص ينهي حياة شقيقه في عين الدفلى

شهد حي السلام بخميس مليانة، جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها شخص يبلغ من العمر 69 سنة.

كما وقعت الجريمة، صباح اليوم في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا، على إثر خلاف عائلي. أين أقدم شقيق الضحية على ضربه بواسطة رفش “البالة” على مستوى الرأس، ليرديه قتيلا.

وتم تحويل الضحية المتوفاة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

توقيف الجاني

وتمكن عناصر الأمن الحضري الخامس، بخميس مليانة، في وقت قصير، من توقيف الجاني.

وتعتبر الجزائر، من بين 10 دول عربية التي تسجل أعلى معدلات الجريمة. حيث جاءت في المرتبة الرابعة بـ 5203 جريمة وهذا حسب تقرير مسح سكان العالم في الثلاثي الأول 2023.

وفي الواقع، تحتل ثلاثة دول عربية المراكز الثلاثة الأخيرة في العالم من حيث معدلات الجريمة. وهي كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

10 دول ذات أعلى معدلات الجريمة في العالم

كما تسجل فنزويلا في السنة الواحدة ما يقارب من 84 جريمة لكل مائة ألف نسمة. مما يجعلها أخطر دولة في العالم من حيث معدلات الجريمة.

أخطر وجهات العالم في 2023.. دول عربية تنافس أوكرانيا

الدول الأكثر “خطورة” للعام 2023 من حيث الأمن، تشمل أفغانستان وسوريا والصومال ومالي والعراق وليبيا واليمن وأوكرانيا.

قطر تتصدر أكثر الدول أماناً في العالم لعام 2023

في حين، واصلت دولة قطر تصدرها لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي.

أقل دول العالم في معدلات الجرائم

كما تعتبر الدانمارك من أكثر الأماكن أمانا حيث أن معدل القتل هو الأدنى. حتى تجار المخدرات الذين يشحنون الهيروين عبر البلد كثيرا ما يتجنبون العنف.