ضرب البنية النفطية الروسية سيرفع أسعار النفط فوق 120 دولارا للبرميل

الحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من ارتفاع أسعار النفط في حال تضررت البنية التحتية التصديرية للنفط الروسي جراء الضربات الأوكرانية.

وقال بيسكوف، في حديث للصحفي بافيل زاروبين من قناة فيستي، إلى أن أسعار النفط مرتفعة بالفعل. بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. وأنها قد ترتفع بشكل أكبر. في حال تعرض البنية التحتية التصديرية الروسية لأضرار من قبل كييف.

وأضاف: “لا أعلم إن كان قد رفض الأوروبيين أم لا، لكن الوضع الحالي. يشير إلى أنه في ظل أزمة طاقة حادة جدا بسبب الأوضاع في مضيق هرمز. فإن كمية النفط في السوق أقل بكثير مما ينبغي. وإذا خرجت كميات إضافية من نفطنا من السوق، فإن الأسعار سترتفع أكثر مما هي عليه الآن. وهي حاليا تتجاوز 120 دولارا للبرميل”.

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف. قد أكد أن العالم يتجه نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ بسبب الأسعار القياسية.

