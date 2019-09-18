ضريبة تصل 50 مليون سنتيم على أثرياء الجزائر

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضريبة على الأغنياء يدفعها من تفوق قيمة أملاكه تفوق 10 ملايير سنتيم ضريبة.

وحددت المادة 25 من المشروع التمهيدي من قانون المالية قيمة الضريبة التي يدفعا أغنياء الجزائر بقدر ما يملكون.

و اقترح أن يدفع من تتراوح أملاكهم بين 10 و 30 مليار سنتيم ضريبة سنوية بقيمة 10 ملايين سنتيم.

بينما يدفع 25 مليون سنتيم الذين تتراوح ثروتهم بين 30 و 50 مليار سنتيم.

كما حددت الضريبة على الأملاك التي تفوق قيمتها 50 مليار ولا تزيد عن 70 ضريبة سنوية قدرها 35 مليون سنتيم .

ومن زادت ثروته عن 70 مليار فسيكون مجبرا على دفع ضريبة سنوية قدرها 50 مليون سنتيم.

وحدد في نفس المادة المقترحة في مشروع القانون ماهية الأملاك التي يجب على أغنياء الجزائر التصريح بها لدى مصالح الضرائب.

ويدخل في احتسابها الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والحقوق العينية والأموال المنقولة .

وتعد السيارات التي تفوق سعة اسطوانتها 2000 سم مكعب للبنزين و 2200 سم مكعب للديزل داخلة في صنف الأموال المنقولة.

ويضاف إليها الدراجات النارية ذات سعة محرك تفوق 250 سم مكعب واليخوت وسفن وطائرات النزهة وخيول السباق.

كما لم تستثني الضريبة احتساب اللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم والمنقولات المخصصة للتأثيث.

ويدخل أيضا في الأموال المنقولة المجوهرات والأحجار الكريمة و الذهب والمعادن النفيسة.

كما أن التصريح بمنقولات أخرى في شاكلة الديون والودائع والكفالات وعقود التامين في حالة الوفاة تخضع للضريبة أيضا