ضريح “ڨورايا” يحترق في بجاية!

نشب حريق مهول، صبيحة اليوم الأحد، داخل ضريح ڤورايا، في الحظيرة ببجاية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، من الأخبار المتداولة عبر صفحات الفايسبوك، فإن العناصر الحماية لم تتمكن من الوصول إلى المكان.

وهذا لانعدام الإمكانيات الخاصة لمثل هذه الحالات الطارئة.

وتبقى أسباب الحريق مجهولة لحد الساعة، في حين يتواجد السكان المجاورين في حالة تخوف من انتشار النيران.