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ضريح “ڨورايا” يحترق في بجاية!

أخبار الجزائر
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ضريح “ڨورايا” يحترق في بجاية!
بقلم أسماء.ع

نشب حريق مهول، صبيحة اليوم الأحد، داخل ضريح ڤورايا، في الحظيرة ببجاية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، من الأخبار المتداولة عبر صفحات الفايسبوك، فإن العناصر الحماية لم تتمكن من الوصول إلى المكان.

وهذا لانعدام الإمكانيات الخاصة لمثل هذه الحالات الطارئة.

وتبقى أسباب الحريق  مجهولة لحد الساعة، في حين يتواجد السكان المجاورين في حالة تخوف من انتشار النيران.

#عاجلنشوب حريق مهول داخل ضريح ڨورايا بحظيرة ڨورايا.استحالة وصول الحماية المدنية للمكان نظرا لإنعدام الإمكانيات الخاصة بمثل هذه الحالات.أسباب الحريق مجهولة وتخوف كبير من إنتقالها لجهات أخرى.الحريق ذكر مواطني بجاية بالفاجعة التي حلت بغابة ڨورايا منذ سنوات قليلة.

Publiée par ‎بجاية كن المراقب Béjaia Sois l'observateur‎ sur Dimanche 30 juin 2019


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