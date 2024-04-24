ضعفت أمامه فعصف بحياتي.

خائفة أنا من العار والفضيحة.

سيدتي، بعد التحية والسلام، أهنئك على مقام أراه الأجدر بأن يحمل هموم الناس وحيرتهم. فهو بلا منازع منبر لكل من ظل الطريق. وأنا اليوم أتشرف أن يكون لي فرصة في فضاء قلوب حائرة عبر موقع النهار أونلاين. لأبث ما يؤلمني وما قد يعصف بحياتي.

سيدتي،مشكلتي لا تعدو أن تكون الأزلى كما أنها لن تكون الأخيرة. فكل فتاة تنساق وراء الحب الكاذب سيكون مصيرها نفس مصيري، كيف لا والمشاعر في زمننا هذا باتت بلا ثمن. وبات من يجد فتاة تهيم به يعبث بها ويقضي عليها. في عجالة سأسرد عليك تفاصيل قصتي التي أصبحت تحمل ألمي وحيرتي.

تعارفنا لم يدم طويلا حتى همت به، ولم أعد أرى في الدنيا سواه. أحببته إلى درجة لا يمكن للعقل تصورها والـأفدح من ذلك أنني سلمت له نفسي في لحظة ضعف. صحيح أنني أنا من جنيت على نفسي لكني اليوم أعتصر ألما وأنا قاب قوسين أو أدنى من ثقة والداي وأمانة نفسي وصونها عن الأذى.

متأكدة أنا من أن الأمر ليس بسيطا، إلا أنني وبالرغم من أنني إقتطعت من الحبيب وعدا بأنه سيتزوجني ويصحح غلطته التي لم تكن سوى ترجمة للحب الذي يكنه لي،إلا أنني لا أخفيكم من أنني خائفة من أن يهرب ويتركني للعار والفضيحة.

فهل يمكنه أن يفعل ذلك؟

أختكم ل.هدى من منطقة القبائل.

الــــــرد:

من المؤسف أن تسلّم الفتاة نفسها في لحظة ضعف إلى شخص لم تتعدى حدود معرفتها به سوى الوعود والأحلام، هذا ما يدفع بأي شابة ابأن تدفع ثمن ما إقترفته في حق نفسها إلى الحيرة والندم وأحيانا إلى ما لا يحمد عقباه في دنيا لا ترحم.

من الوارد جدا أن يفعلها الحبيب ويدير لك ظهره ويهرب، فتجدين نفسك وحيدة وقد خسرت كل شيء، وأي شيء بإمكانه أن يعوّض الشّرف لدى الفتاة؟

ومن هذا الباب، عليك بالإلحاح على هذا الشاب بضرورة أن يسارع لتصحيح غلطته وتحمل كامل مسؤولياته تجاهك، كما أنه عليك أيضا أن لا تلتقيه مجددا في أماكن معزولة أو بعيدة عن الأنظار حتى لا يستغلك لإشباع نزواته تفاديا لما لاتعرفينه عن حبيب غادر وغير أمين.

شددي لهجتك عليه ولا تتساهلي،و حاولي أن يكون الوقت لصالحك ولتتجسد وعود هذا الشاب على أرض الواقع في القريب العاجل، فمجتمعنا لا يرحم والناس تتربص للفضائح، ولتكن تجربتك عبرة لكل من تعتبر من فتاة قد يغرر بها بإسم الحب.

ردت:”ب.س”

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