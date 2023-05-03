ضغطت عليها لطلب الطلاق.. نسليهان أتاغول تزيل والدتها من حياتها لأجل زوجها

كشفت الصحف التركية، اليوم الأربعاء، أن نسليهان أتاغول Neslihan Atagül أزالت والدتها من حياتها. بعد أن قامت بالضغط عليها لطلب الطلاق من قادير دوغلو .Kadir Doğulu إثر تداول صور وفيديوهات له خلال الفترة الماضية مع نساء من إحدى الأماكن الترفيهية بتركيا.

ووفقا لخبر شاركته takvim التركية زعمت خلاله أن والدة نسليهان أرادت اصطحاب ابنتها معها. من دون الحديث عن تفاصيل أكثر عن الواقعة. وأي حديث عن طلاق من قادير غير وارد حاليًا. كما قالت والدتها في تصريح سابق نقله عنها أحد الصحفيين الأتراك.

وعادت الصحف التركية اليوم لتداول تصريح نسليهان الذي قالته خلال تواجدها في باكو منذ أيام. بإحدى الجامعات وهو عندما أشارت إلى أن قادير أقرب إليها من والدها ووالدها. إذا كان هناك أي شخص أقرب إليّ من أمي وأبي ، فهو زوجي قادير.”

وتابعت خلال حديثها ” فكر في والدتك، حتى المرأة التي أنجبتك لا تستطيع فهمك.. إنها لا تفهمني وأنا أحاول باستمرار شرح نفسي”.