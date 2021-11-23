ضغط مصري على الكاف لإجراء مباراة فاصلة في بلد محايد!

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن الكاف يواجه أزمة بسبب قواعد الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022. كما قال مصدر من الكاف لموقع msport المغربي:“تلقينا في الساعات القليلة الماضية اتصالات عديدة من قبل رؤساء بعض الاتحادات الوطنية”. تابعا “التي تأهلت منتخباتها لمرحلة الدور الفاصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لتوضيح الأمور الخاصة بقواعد قرعة الدور الفاصل”. وهذا في ظل إعلان المكتب التنفيذي للكاف عن موعد الاجتماع الذي سيحدد موعد مراسم القرعة الخميس القادم.”

كما أضاف مصدر ذاته، ”ظهر تضارب بين لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنظمة لتصفيات كأس العالم ولائحة الكاف. و”التي صدرت بعد لائحة فيفا بـ4 أشهر”.

وواصل ”المكتب التنفيذي للفيفا كان قد اعتمد باجتماعه بميامي يوم 15 مارس 2019 لائحة منظمة لتصفيات كأس العالم بقطر 2022″. كما دخلت اللائحة حيز التنفيذ على مسابقات التصفيات في جميع القارات. ونصت اللائحة في (المادة 20 بند 10) كيفية تحديد ملعب الذهاب أو الإياب للدور الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما كشفت اللائحة أن تحديد اللعب علي ملعب أي فريق أيهما أولاً بناء علي القرعة وليس التصنيف. وأن الإياب في حال التعادل يلعب وقت إضافي 30 دقيقة من شوطين قبل الإحتكام لركلات الجزاء.

كما نصت اللائحة في أحد بنودها المادة 35 على أن أي تنازل من هذا القبيل لن يكون ساري المفعول إلا إذا وافقت الفيفا. كتابةً للاتحاد القاري الذي يريد تعديل نص لكي يتوافق مع ظروف تصفيات القارة”.

الكاف كان قد أعلن عن الطريقة إقامة التصفيات الافريقية

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يوم 28 جويلية 2019 الطريقة التي ستقام من خلالها التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. على ثلاث جولات: (الدور التمهيدي ومرحلة المجموعات والمباريات الفاصلة). كما أرسل خطابا رسميا لكل الاتحادات الوطنية في إفريقيا بهذا الشأن. ففي المباراة الفاصلة كشفت اللائحة المرسلة للاتحادات الوطنية في أفريقيا إلى تقسيم الفائزين في المجموعات العشر. إلى وعاءين بناءً على الترتيب الرسمي للفيفا وقت إجراء القرعة، وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا وفقًا لتصنيف فيفا الرسمي ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا. كما ستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى .

كما تنتظر الإتحادات الإفريقية توضيحا من الكاف خلال اجتماع المكتب التنفيدي الخميس المقبل. حيث سيكون هناك اقتراح من المصريين بتعديل قواعد الدور الفاصل. في ظل التضارب بين اللوائح والعمل علي تطبيق نفس فكرة التأهل بين القارات ولعب مباراة فاصلة على أرض محايدة. خاصة أنها ستساعد علي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

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