وزارة الداخلية: ضمان التسيير المهني والاحترافي للشواطئ المسموحة للسباحة

تم اليوم عقد إجتماع تنسيقي للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب بيان الوزارة الاجتماع يندرج , في إطار “المتابعة المستمرة لسير موسم الاصطياف 2023 والحرص على توفير الظروف المثلى لضمان راحة المصطافين”.

وتضمن جدول الاعمال “تقييم الإجراءات المتخذة من أجل ضمان التسيير المهني والاحترافي للشواطئ المسموحة للسباحة، لا سيما ما تعلق بالتدابير الجديدة لهذا الموسم الخاصة بإشراك المتعاملين السياحيين والمهنيين المختصين في استغلال الشواطئ”.

اما بخصوص مجانية الدخول إلى الشواطئ والتكفل بالمواطنين تم “عرض حصيلة مرحلية لتدخلات مختلف المصالح الأمنية، والتي أسفرت منذ انطلاق الموسم عن تسجيل 183 مخالفة عبر الشواطئ، منها ما تعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ المسموحة وعدم احترام دفاتر الشروط من طرف بعض المتعاملين”.

وأيضا يضيف البيان “حجز أزيد من 830 وحدة من المعدات الشاطئية المستغلة بصفة غير شرعية كالكراسي والطاولات والشمسيات”، ليتم في هذا الصدد “تجديد الالتزام بردع كل التصرفات التي تعكر سكينة المصطافين، من خلال تضافر جهود مختلف الأسلاك الأمنية وتعزيز تواجدها الميداني”.

كما تضمن هذا الاجتماع التقييمي حصيلة الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف،حيث انه “وبالرغم من تسجيل انخفاض، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، إلا أنه تم تسجيل 19 حالة غرق أغلبها على مستوى الشواطئ الممنوعة مع تسجيل ما يفوق 5500 تدخل لمصالح الحماية المدنية على مستوى الشواطئ”.

وتم تقديم خلال الإجتماع “عرض مرحلي لعمل الجهاز الوطني للوقاية من حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والواحات من خلال التدابير المتخذة والوسائل المجندة عبر ولايات الوطن.