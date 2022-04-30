ضمان التنقل عبر الميترو والترامواي والتيليفيريك يومي العيد

سيتم الإبقاء على مواقيت التنقل السارية في رمضان

أكدت مؤسسة ميترو الجزائر أنه سيتم الإبقاء على مواقيت التنقل. عبر الميترو والترامواي والنقل بالكوابل السارية في رمضان، خلال يومي عيد الفطر.

وأوضح بيان للمؤسسة نشرته على صفحتها الرسمية، أن هذه الأخيرة قد أبلغت زبائنها.أن ميترو الجزائر العاصمة سيعمل من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الواحدة ليلا.

وأضاف نفس المصدر أن ترامواي كل من الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف، سيكون في الخدمة. من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ليلا. بينما سيضمن ترامواي كل من وهران وسيدي بلعباس، الخدمة من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل.

وأضاف البيان أن ترامواي ورقلة سيضمن النقل من الساعة السادسة ونصف صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

أما فيما يتعلق بالنقل بالكوابل، فان تيليفريك باب الواد سيعمل من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل. في حين يعمل تليفيريك الحامة -مقام الشهيد، من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل. بينما يستقبل تليفيريك قصر الثقافة مستخدميه من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة ونصف مساء.

من جانبه، سيبدأ تيلفيريك البليدة، الخدمة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

أما بالنسبة لتليفيريك تلمسان، فسيعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل. حسب توضيحات مؤسسة ميترو الجزائر، بينما يعمل تيلفيريك تيزي وزو من الساعة السابعة ونصف صباحا حتى منتصف الليل.