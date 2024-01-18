ضمان تزويد الجزائريين بماء الشرب أولوية الدولة

درست الحكومة، لدى اجتماعها، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، التدابير والترتيبات المتخذة لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الشأن.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد، في العديد من المناسبات، على أن ضمان توفير الماء الشروب للساكنة “أولوية أولويات” الدولة.

و في إحدى لقاءاته الدورية مع الصحافة، أوضح الرئيس تبون أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه، لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب “لمدة 15 سنة على الأقل” و “دون تذبذب”، مشيرا إلى إمكانية إطلاق مشاريع تحويل المياه جنوب البلاد.

و قد أصبحت الجزائر في ظرف قصير، حسب رئيس الجمهورية، الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا في مجال تحلية مياه البحر. لاسيما بفضل مشاريع محطات التحلية الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي السنة الفارطة. وستسمح هذه المحطات تدريجيا بالوصول لإنتاج 2.5 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا ومواجهة مشكلة شح المياه.

ويقارب الإنتاج الوطني للمياه حاليا 11 مليار متر مكعب سنويا، يتوزع على 3.4 مليار متر مكعب كمياه صالحة للشرب- يتم توفير نصفها من مصادر مائية جوفية- و600 مليون متر مكعب للاستعمالات الصناعية، فيما توجه حوالي 7 مليار متر مكعب للاستعمالات الفلاحية.