ضمك السعودي يكرم حارسه زغبة في هذه المناسبة

كرمت إدارة نادي ضمك السعودي حارسها الدولي الجزائري، أمس الخميس، بمناسبة خوضه المباراة رقم مئة مع الفريق.

وأشرف على عملية تكريم حارس الخضر زغبة رئيس مجلس إدارة النادي خالد بن مشعط، قبل إنطلاق مواجهة نادي ضمك أمام الحزم برسم الجولة 9 من دوري روشن السعودي.

والتي إنتهت بفوز نادي ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، أين بصم حارس الخضر على مستويات جيدة ساهمت بحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.