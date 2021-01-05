ضمك يشرح سبب رحيل “زكرينيو”

كشف نادي ضمك، بأن فسخ عقد المدرب الجزائري، نور الدين زكري، كان بالتراضي، ولم يكن بسبب النتائج السلبية المُحققة تحت إشرافه، منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضح الفريق السعودي، بأن “زكرينيو“، كان يُصر منذ مدة على الرحيل، بسبب صحة والده وأفراد أسرته في الفترة الماضية.

وشكر السعوديون، التقني المُخضرم، على كل ما قدمه للفريق خلال فترة قاربت العام الكامل، وإنقاذه من السقوط الموسم الماضي.

وتوقعت وسائل الإعلام في المملكة، عودة الجزائري للواجهة في القريب العاجل، خاصة وأنه أظهر مؤهلات كبيرة خلال تجربته الأخيرة.