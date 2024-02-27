ضمنها دورة الجزائر.. أنفانتينو يعلن الإطلاق الرسمي لدورات “فيفا” الودية

أعلن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سلسلة من الدورات الودية الكروية.

وحسب مانشره، أنفانتينو عبر حسابه الرسمي عبر “الأنستغرام”، فإن هذه الدورات الودية ستكون خلال التوقف الدولي المقبل شهر مارس.

وعبر أنفانتينو، عن سعادته بهذه التجربة الجديدة التي إعتبرها خطوة أمامية بالنسبة للمنتخبات لتطوير مستوياتها.

كما تعهد أنفانتينو في منشوره، أن “الفيفا” ستوفر المزيد من التظاهرات من هذا النوع، للمساهمة في تطوير كرة القدم.

وستحتضن الجزائر دورة ودية، في الفترة ما بين الـ 18 والـ 28 مارس 2024. وستلعب الدورة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة الجزائر، إلى جانب كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.

وللإشارة، ستلعب دورات ودية خلال التوقف الدولي لشهر مارس، على شكل بطولات مصغرة، تجمع بين منتخبات من القارات الخمس.

والتي ستكون على النحو التالي: