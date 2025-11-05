ضمن أفضل 5 مدن.. ولاية الجزائر تُتوج بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

توجت ولاية الجزائر بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المدن “Shanghai Award”، ضمن أفضل خمس مدن لسنة 2025. وهذا خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، ضمن فعاليات اليوم العالمي للمدن.

واستلم الجائزة رئيس الديوان، عبد الرحمن روابحي، ممثلا للوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. حيث يأتي هذا التتويج اعترافا بالمجهودات التي تبذلها ولاية الجزائر في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

كما تم تصنيفها من طرف الأمم المتحدة ضمن المدن التي تسير بخطى ثابتة نحو عاصمة حديثة، شاملة ومستدامة بحلول عام 2030. لاسيما من خلال تجسيد مشاريع النظرة الاستراتيجية لعصرنة وتطوير العاصمة، فضلا عما حققته من إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية البيئية، التحول الإيكولوجي، إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية. بالإضافة كذلك إلى الحفاظ على الموروث الثقافي، تعزيز الجاذبية السياحية، دعم الابتكار والتحول الرقمي، والسكن اللائق.

وقد تم اختيار ولاية الجزائر من بين 85 مدينة من 33 دولة، إلى جانب أربع مدن فائزة أخرى وهي: المدينة المنورة “المملكة العربية السعودية”، بوغوتا “كولومبيا”، إسبو “فنلندا”، وإنشيون “كوريا الجنوبية”.

