ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات.. توسيالي الجزائر تعزز صادرات الحديد نحو أوروبا

في سياق إطلاق عملية وطنية كبرى موجهة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، ثمن مجمع توسيالي الجزائر الديناميكية التي تقودها السلطات العمومية والرامية إلى ترسيخ مكانة المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية وفق بيان رسمي صدر مساء الجمعة.

وأكدت المجمع بصفته فاعلا محوريا في صناعة الحديد والصلب انخراطه الفعلي في هذه المبادرة من خلال تنفيذ سلسلة عمليات تصدير نوعية تنطلق يوم غد السبت 11 أفريل بما يعكس جاهزيتها الصناعية واللوجستية وقدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وفي هذا الإطار، ستصدر توسيالي الجزائر 7 آلاف طن من حديد التسليح انطلاقا من ميناء مستغانم نحو بلجيكا، 10 آلاف طن من صفائح الصلب نصف المصنعة من ميناء أرزيو إلى إيطاليا، إلى جانب تصدير 5 آلاف طن من الصفائح المدرفلة على الساخن من وهران نحو إسبانيا و4.5 آلاف طن إضافية من حديد التسليح إلى المملكة المتحدة.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تعكس مستوى النضج الصناعي الذي بلغه المجمع والتزامه الصارم بالمعايير الدولية، فضلا عن سعيه المستمر لتعزيز تموقعه في الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وترقية الصادرات غير النفطية ودعم المؤسسات الجزائرية في مسارها نحو التدويل، مع تثمين جودة وتنافسية المنتج الوطني.

وجددت توسيالي الجزائر من خلال هذه المشاركة التزامها بمرافقة التوجهات الاقتصادية للدولة والمساهمة الفعالة في تعزيز إشعاع الصناعة الجزائرية وترسيخ حضورها على الساحة الدولية.