ضمن الأموال المنهوبة.. إسترجاع 15 مصنعا وإعادة بعثها

أعلن وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني علي عون، عن إسترجاع حوالي 15 مصنعا. ضمن برنامج إسترجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها و تشغيلها من جديد.

وقال عون الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة بمستغانم. أن هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين. مضيفا أن حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة و نحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها. مشيرا إلى أن هذه هي الملايير المنهوبة المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا.

وبعد معاينته للوحدة الصناعية وجه عون جملة من التوجيهات تتعلق بالتحول نحو نمط تسيير جديد و الانفتاح على المحيط الاقتصادي. كما أمر بالشروع في عملية توظيف جديدة و تسليم أولى الطلبيات نهاية أغسطس المقبل. حيث أن المصنع سيوفر فور عودته للنشاط مواد و أنابيب للمؤسسات التي لديها برنامج حاليا لتموين بعض المناطق بمياه الشرب و خصوصا التحويلات. وسيكون سندا لكوسيدار وللمؤسسات الأخرى المتعلقة بقطاع الري.

ولاستئناف النشاط الصناعي في أقرب الآجال، وقعت ذات الشركة على اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء و الديوان الوطني للسقي و تصريف المياه تتعلقان بالتموين بالمواد و اقتناء المنتجات.

وتتربع هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الأنابيب ذات الحجم الكبير بتكنولوجيات متطورة و حديثة على مساحة 12 هكتارات. وبإمكانها في المستقبل ومع ذروة النشاط الصناعي واستكمال عملية التشغيل توفير 360 منصب شغل.