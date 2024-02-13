ضمن الدور 32 للكأس.. لطفي بوكواسة حكما لمباراة البيض والمشرية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تعيين الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة اللقاء المتأخر عن الدور 32 من كأس الجزائر، بين مولودية البيض وشباب المشرية.

ويرتقب أن يلتقي الفريقان يوم الاثنين المقبل، 19 فيفري الجاري بملعب “زكريا المجدوب” بالبيض. بعدما تم تأجيل المواجهة عن تاريخها السابق (يومي 2 و3 فيفري الماضيين). بسبب لعب المولودية لقاء متأخر عن البطولة أمام شباب بلوزداد.

وأشارت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن لطفي بوكواسة. سيدير لقاء البيض والمشرية، بمساعدة كل من عبان وريموش، إلى جانب بلوفة كحكم رابع.