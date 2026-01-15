ضمن المرحلة التجريبية للخط المنجمي الغربي.. وصول القطار التجاري إلى محطة تندوف

وصل منذ لحظات القطار التجاري إلى محطة المسافرين بتندوف، على أن يواصل بعد لحظات مساره نحو محطة غارا جبيلات، وذلك للوقوف على مدى جاهزية هذا الجزء من السكك الحديدية.

وتأتي هذه المرحلة التجريبية بالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثلين في الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وشهدت عملية التجربة حضور الإطارات المركزية إلى جانب خبراء ومختصين، لمتابعة سير العمل والتأكد من استيفاء كافة الشروط التقنية والأمنية لضمان التشغيل السلس والآمن للخط المنجمي الغربي، الذي يُعد رافدًا مهمًا لتطوير النقل التجاري والبنية التحتية في المنطقة.

تُعد هذه المرحلة خطوة حاسمة قبل انطلاق التشغيل الرسمي للخط، الذي يهدف إلى تعزيز ربط مناطق الجنوب الجزائري بالمراكز الاقتصادية الكبرى، وتحسين نقل البضائع والركاب بكفاءة وسرعة أكبر.