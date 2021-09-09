ضميري يؤنبني.. فهل أخبر أبي بما فعله أخي؟

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي قراء الصفحة الكرام، أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير، بعد تفكير طويل، أريد استشارتكم اليوم في أمر يؤنب ضميري، لانني أخفيت على والدي من سرق ماله في المنزل

أجل سيدتي، فوالدي حفظه الله ورعاه كان يدخر مبلغ من المال في الخزانة المتواجدة في غرفتي أنا وأختي، كل الأمور كانت على ما يرام، إلى أن جاء اليوم الذي عدت فيه منهكة من العمل، لم يكن بالبيت سوى أمي وأخي صاحب الـ14 عام، وجدت الخزانة مفتوحة وتم العبث بالملابس التي بداخلها، فأول ما تبادر لذهني أن أبحث عن الصندوق الذي في المال، وجدته لكن كانت الصدمة، وجدته مفتوحا، لم أرد أن احدث ضجة في المنزل، ناديت على أمي ورأت المنظر الذي رأيته، ووجدنا أن المال منقوص منه، لكن الأمر الغريب هو أننا وجدنا هاتف أخي الصغير هناك، وأخي قليل جدا ما يدخل إلى غرفتنا، وفي تلك الأثناء دخل أخي ويبدو على وجهه الدهشة وكان يبحث عن هاتفه، وتأكدت أنا وأمي أنه السارق، لم يعترف في البداية وظلّ ينكر، لكن ما إن واجهته بهاتف إلا وبدأ يبكي وأعرب عن ندمه لفعلته، أعاد المال ولكنه لم يعده كاملا، لكن أما وأمي تسترنا على الموضوع وأخفينا الأمر على والدي وعوضنا المبلغ المنقوص، لأننا خفنا من أن يثور غضبا عليه، أو يعاقبه أشد عقاب، إلا أن ضميري لا يتوقف عن تأنيبي، لأنني أخاف أن يعيد فعلته، ويغضب الوالد علينا جميعا، أرجوكم انصحوني؟ هل اخبر والدي؟ أم اكتفي أنا ووالدتي بتأنيبه؟