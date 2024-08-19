ضم 11 حزبا.. إجتماع تنسيقي لتنشيط حملة المترشح عبد المجيد تبون

أشرف ابراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية، اليوم الاثنين 19 أوت 2024، على اجتماع تنسيقي ضم عددا من الأحزاب السياسية الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار النشاطات المرتبطة بالحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، لاسيما التجمعات المحلية والجهوية و كذا النشاطات الجوارية الهادفة للترويج لمحاور البرنامج الانتخابي للمترشح الحر.

وحسب بيان المديرية العامة للحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، فإن الاجتماع التنسيقي ضم الأحزاب السياسية الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر ب:

_ حزب تجمع أمل الجزائر

_حركة الشباب الجزائري

_حزب التجديد الجزائري

_حزب الوسيط السياسي

_حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية

_حركة الوفاق الوطني

_حزب جبهة الحكم الراشد

_حزب الكرامة

_حزب طلائع الحريات

_جبهة النضال الوطني

_ الحزب الجزائري الأخضر للتنمية

_الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية

_ حركة الإصلاح الوطني

_حزب الجزائر الجديدة

_ حزب الحرية و العدالة

وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء خصص لتنسيق جهود التنشيط و التعبئة لفائدة للمترشح الحر عبد المجيد تبون و برنامج النشاطات المعتزم تنظيمها خلال الحملة الانتخابية.