ضياع أو تلف الأمتعة.. مطار الجزائر “لسنا مسؤولين” !

افادت شركة تسيير مصالح مطار الجزائر، أن في حال ضياع أو تلف الأمتعة فإن المسؤولية تعود لشركة الطيران المشرفة على الرحلة.

وفي بيان لها ذكرت الشركة “في حال ضياع أو تلف الأمتعة، أن المسؤولية تعود لشركة الطيران المشرفة على رحلتهم”. “لا على شركة تسير مصالح و منشآت مطار _الجزائر “.

و”عليه يرجى التقرب من مكاتب ممثلي شركة الطيران الخاصة بهم المتواجدة على مستوى مناطق الوصول لمطار الجزائر”. “التي تتولي مهمة البحث عنها وتسليمها في اسرع وقت ممكن”.